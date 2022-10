Ultime Notizie – Ucraina attacca navi russe a Sebastopoli con i droni – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’usa iper are la base della flotta navale russa a. Le autorità filodella Crimea occupata parlano di “maggior attacco adall’inizio dell’operazione militare speciale”. Lo scrive l’agenzia russa Tass, citando il governatore della città, Mikhail Razvozhaev. “Il nemico ha cercato di colpire le infrastrutture militari della flotta del Mar Nero. Tutti isono stati individuati e distrutti in anticipo”, ha affermato Razvozhaev. Il ministero della Difesa russo ha però reso noto è stata danneggiato il dragamine Ivan Golubets. Su Telegram vengono diffusiche documentano l’attacco. In particolare Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, pubblica clip che ...