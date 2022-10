Ultime Notizie Serie A | Le parole di Inzaghi e Allegri dopo le loro vittorie

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 23.20 –la vittoria – Ledel tecnico dell’Interla vittoria con la Sampdoria. Le dichiarazioni 21.10 –: «Il calcio è strano» – Il tecnico bianconero in conferenza stampa. Le20.00 – Il Monza in visita a Pablo Marì – I brianzoli in visita al compagno. La notizia 19.50 – Sarri perde Patric – Il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di Patric. La notizia 18.30 – Spalletti trionfante – Il tecnico del Napoliil poker al Sassuolo. Le17.45 – Nedved prima di Lecce-Juve – Le dichiarazioni del ...

ELEZIONI IN BRASILE: LEE GLI APPROFONDIMENTI Elezioni in Brasile: ecco perché lo scontro tra Bolsonaro e Lula è anche affar nostro Lula contro Bolsonaro, al ballottaggio le due anime ...L'Ucraina attacca la flotta russa a Sebastopoli, in Crimea. Come risposta la Russia considera sospeso l'intesa sul grano a 'tempo indeterminato'. Il Cremlino chiede inoltre che la questione sia ...CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Max Verstappen, al volante della sua Red Bull, conquista la pole position nel Gran Premio del ...PAGELLE ANCONA - Crescita esponenziale di Simonetti, Martina affonda sulla fascia e smazza assist Perucchini 6: nulla può sul calcio di rigore trasformato da Bianchimano, ma tiene in piedi l’Ancona do ...