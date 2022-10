Ultime Notizie – Ministero della Salute | assegnati 262 milioni a 226 progetti di ricerca biomedica

Il Sole 24 ORE

Lo show Netflix con protagonista Evan Peters continua a macinare record . Divenuta la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre della piattaforma, nellesettimane Dahmer ha continuato a far registrare numeri da capogiro. La scorsa settimana, misurata tra il 19 e il 25 settembre, Dahmer ha accumulato oltre 3,7 miliardi di minuti in streaming . ...Le polemiche sull'infrazione del team sono state moltissime nel corso dellesettimane. ... 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Articolo Formula 1 Audi sceglie ... Ucraina ultime notizie: bombe per tutta la notte su Nikopol, danni a rete elettrica QUINTO - Cinque supermercati in cinque chilometri. È questa la media lungo la Noalese tra Quinto e la tangenziale di Treviso. L'ultimo è in costruzione proprio in ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...