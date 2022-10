Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 745 casi e 16 decessi | bollettino 29 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sono 1.745 i nuovidi-1929insecondo i dati deldiffuso dalla Regione. Si registrano da ieri altri 16 morti. Al momento inrisultano pertanto 49.927 positivi, -0,5% rispetto a ieri. Di questi 472 (12 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (stabili) si trovano in terapia intensiva. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 1.004 tamponi molecolari e 8.635 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,1% è risultato positivo. Sono invece 1.959 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’89,1% di questi è risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi è di 55 anni circa (8% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 31% tra 60 e 79 anni, ...

Il Sole 24 ORE

Lo show Netflix con protagonista Evan Peters continua a macinare record . Divenuta la seconda serie in lingua inglese più vista di sempre della piattaforma, nellesettimane Dahmer ha continuato a far registrare numeri da capogiro. La scorsa settimana, misurata tra il 19 e il 25 settembre, Dahmer ha accumulato oltre 3,7 miliardi di minuti in streaming . ...Le polemiche sull'infrazione del team sono state moltissime nel corso dellesettimane. ... 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo VendrameRelazionate Articolo Formula 1 Audi sceglie ... Ucraina ultime notizie: bombe per tutta la notte su Nikopol, danni a rete elettrica Un primo assaggio di Roma Ola Solbakken l'aveva avuto già avuto a luglio scorso, toccata e fuga per vedere con i propri occhi quale sarebbe stata la sua prossima destinazione. In estate c'era ancora i ...Oggetti lanciati contro la Polizia, un incendio in mezzo alla piazza principale, tifosi incappucciati con un uso massiccio di fumogeni e materiale pirotecnico, un accoltellamento, diversi ...