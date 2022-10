Ultime Notizie – Covid | Gasparri | Situazione diversa grazie a vaccini | no vax meditino

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Oggi l’emergenza, pur perdurando, non si presenta nelle devastanti forme di alcuni anni fa. Giusto quindi affrontare in modo diverso unacambiata e ben più gestibile rispetto al passato. Alla guida del ministero della Sanità una persona di alta competenza saprà proporre al parlamento le migliori soluzioni, confortate dal mondo della scienza medica e dagli organi tecnici”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Mauriziovicepresidente del Senato. “Ma in ogni momento dobbiamo ricordare che se laoggi è più gestibile lo si deve all’uso massiccio dei. Niente dubbi quindi, nessuna esitazione – aggiunge l’azzurro – . E la comprensibile generosità verso chi ha sbagliato non faccia dimenticare che appunto i nemici dei...

Il Sole 24 ORE

Levoci sui nuovi casting per Ironheart , la serie Marvel che seguirà una giovane inventrice ... Dalleprecedenti sappiamo che il cast della serie comprende anche l'ex star di This is Us ...Empoli - Atalanta: lesulle formazioni Nella lista degli indisponibili dell'Empoli figurano Tonelli, Ismajli e Grassi: tutti e tre non torneranno a disposizione del tecnico Zanetti ... Ucraina ultime notizie: bombe per tutta la notte su Nikopol, danni a rete elettrica Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche droni, e personale del corpo Forestale e della Protezione civile regionale. Sono riprese, a monte Calcinera, nel Catanese, le ...TERAMO – Continuità. Di gioco e di risultati. Questo si augura la tifoseria biancorossa e lo staff tecnico della Teramo a Spicchi 2K20, alla vigilia del prossimo impegno. Attesa domenica 30 ...