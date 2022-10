Ufo | minacce transmediali | gli Usa stravolgono la loro difesa Lo spettro delle anomalie extraterrestri

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il Pentagono cambia nome al suo ufficio Ufo e ne espande il raggio d'azione. Non più soloterrestri provenienti dal cielo e dallo spazio, da adesso monitorerà anche gli oggetti non identificati che si muovono in più dimensioni. L'obiettivo è riuscire a identificare per tempo le potenziali tecnologie distruttive sviluppate dai possibili avversari, in modo da preparareadeguate difese e contromisure. Il pentagono, nel novembre del 2021, ha istituito un ufficio incaricato di indagare e studiare gli oggetti volanti non identificati. L'ufficio adesso cambia nome in All-domain anomaly resolution office (Aaro), con un ampliamento dei suoi compiti. Non è la prima modifica fatta dal Pentagono, che da qualche tempo preferisce rivolgersi agli oggetti non identificati con il nome di Unidentified Aerial Phenomena (Uap), per evitare le associazioni ...