Udinese | Sottil carica i tifosi | «Sono molto attaccati»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Andreasuidell’: «avremo un ulteriore motivo per fare una buona prestazione» Andreain conferenza stampa ha parlato anche deidell’, che domani saranno in 2.000 a seguire la squadra a Cremona. Di seguito le sue parole. «Spettacolari. È un grande segno non solo di attaccamento, ma anche di maturità nel capire che è una partitaimportante. È una cosa bellissima che apprezzo tantissimo. Ifriulanie avremo un ulteriore motivo per fare una buona prestazione e andare alla ricerca di un risultato prestigioso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

QUI, che dovrà rinunciare agli infortunati Becao e Masina, dovrebbe rispondere col modulo 3 - 5 - 2 con Silvestri in porta e con Perez, Bijol e Ebosse pronti a formare il blocco ...Commenta per primo Così Andrea, tecnico dell', in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese: 'I ragazzi stanno benissimo, è stata una settimana all'insegna del duro lavoro, come le precedenti. ..."I ragazzi stanno benissimo: è stata una settimana all'insegna del duro lavoro, come le precedenti. Siamo tutti concentrati nell'affrontare ogni giorno gli allenamenti. Siamo sereni, lucidi, consapevo ...