Ucraina | uccisi 430 bambini dall' inizio dell' invasione russa | Svolta nel Lugansk | Kiev controlla l' autostrada Svatove - Kreminna

Sono 430 i bambini rimasti uccisi e oltre 800 quelli feriti dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Lo ha riferito la Procura generale di Kiev, sottolineando che i numeri non sono completi. La guerra in Ucraina giunge al 248esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Raid russi hanno colpito per tutta la notte Nikopol, città dell'Ucraina orientale che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.