Ucraina | la Russia sospende l' accordo sul grano dopo gli attacchi alle navi in Crimea

Dopo l'attacco alle navi in Crimea da parte di Kiev. Mosca accusa: 'Preparato con la Gran Bretagna'. Londra: 'Falso, vogliono nascondere i loro disastri'. Sarebbe stato ucciso anche un alto ufficiale ...Laha annunciato di aver sospeso la sua partecipazione al "grain deal", l'accordo sotto egida Onu per l'export del grano dall', dopo l'atto terroristico messo in atto da Kiev a Sebastopoli. ...Roma, 29 ott. (askanews) - La Russia ha annunciato di aver sospeso la sua partecipazione al 'grain deal', l'accordo sotto egida Onu per l'export ...Quattro navi russe colpite a Sebastopoli. Mosca accusa Londra, la replica: "Falso". Bombe su Nikopol, danni alla rete elettrica. Sono 430 i bambini uccisi dall'inizio dell'invasione russa (ANSA) ...