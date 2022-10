Ucraina | “Colpite 4 navi da guerra russe in Crimea” Mosca | “Attacco terroristico preparato con il Regno Unito”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le forze ucraine hanno colpito diversenella baia di Sebastopoli, in, nel “più massiccio”contro la flotta russa indall’inizio della. Secondo il consigliere presidenziale ucraino Anton Gerashchenko, sono state quattro lenell’di oggi, tra cui una nave d’assalto anfibia e la fregata “Ammiraglio Makarov”. Il ministero della Difesa russo ha parlato di un “alla Flotta del Mar Nero, colpita con droni anche subacquei. I droni usati nell’sono stati nove in tutto e quelli sottomarini sette: tutti quanti sarebbero stati distrutti secondo il ministero, il quale ha affermato che il ...

RaiNews

