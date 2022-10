Ucciso Vittorio Boiocchi | il capo ultrà dell’Inter | la Curva Nord si ferma

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una notizia ha sconvolto i tifosi, proprio durante la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria:nerazzurro di 69 anni è statodopo essere stato gravemente ferito in una sparatoria. Il gravissimo episodio si è verificato a Figino, periferia Ovest di Milan.è stato colpito con tre colpi di arma da fuoco al torace in via Fratelli Zanzoterra. E’ morto poco dopo il ricovero in ospadale. Sull’omicidio sono in corso le indagini. Laha ritirato gli striscioni durante la partita contro i blucerchiati. Poi si è alzato un coro “chi non salta è rossonero”, lanon ha partecipato. L'articolo CalcioWeb.