Ucciso il capo ultras della Curva Nord dell’Inter | silenzio e niente striscioni a San Siro

(Di sabato 29 ottobre 2022) Partita molto importante per l’Inter che vincendo confermerebbe l’ottimo momento di forma e si rilancerebbe prepotentemente in campionato. I nerazzurri stanno ospitando a Sanla Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. L’ex centrocampista nerazzurro è stato accolto con cori edallanerazzurra, che non hanno dimenticato il suo passato in maglia Inter. Però subito dopo aver mostrato affetto ad uno degli eroi del Triplate laha deciso di smettere di cantare e di sventolare bandiere., Inter, Tifo Infatti il, Vittorio Baiocchi , 69 anni, è statoin una sparatori a Figino, subito prima dell’inizio del match. Le sue condizioni erano critiche ...

sotto casa a Milano a colpi d'arma da fuoco Vittorio Boiocchi , 70 anni, storicoultrà dell'Inter. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50 Boiocchi era in via ...Commenta per primo Vittorio Boiocchi, 69 anni, storicodella Curva Nord (il tifo organizzato dell'Inter) è rimastoquesta sera dopo un agguato sotto casa a colpi di arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre colpi - al torace e al ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...