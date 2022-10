Ucciso a Milano storico capo ultrà dell' Inter

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - È statoa colpi di pistola in un agguato sotto casa in via Zanzottero aVittorio Boiocchi, 70ennedegli. Trasportato all'ospedale San Carlo è deceduto subito dopo il ricovero. Indaga la Squadra Mobile. Boiocchi, 69 anni, ha un passato costellato di arresti e denunce. L'ultima nel 2021 per una tentata estorsione ai danni di un imprenditore. Arresti e condanne invece li aveva avuti sin da giovane per traffico di droga, rapina, sequestro di persona.

Uno però non smette di essere genitore anche se hai figli, ormai il danno è fatto. E il mio ... (© 2022, Garzanti s.r.l.,, Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) L'ispirazione. Sete di "...sotto casa aa colpi d'arma da fuoco Vittorio Boiocchi , 70 anni, storico capo ultrà dell'Inter. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti intorno alle 19.50 Boiocchi era in via ...Ucciso a Milano lo storico capo ultras dell’Inter Vittorio Boiocchi, di anni 70, vittima di un agguato sotto casa in via Zanzottero a Milano. L’uomo è stato raggiunto in serata da colpi di pistola ed ...Vittorio Boiocchi, pluripregiudicato e capo ultrà dell'Inter, è stato ucciso in una sparatoria in strada a Figino, alla periferia ovest di Milano. L'uomo - che ha trascorso ...