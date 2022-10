Tv Talk | puntata oggi | 29 ottobre 2022 | ospiti

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 29 ottobre 2022), sabato 29, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,29Nella quinta, dopo l’anteprima dedicata all’esordio da conduttore di Aldo Cazzullo con il suo programma Una Giornata Particolare, si procede con un’attenta analisi del nuovo stile mediatico di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio in Italia. Massimo Bernardini con gliPaolo Petrecca, direttore di RaiNews24, la giornalista Francesca Fagnani e la ...