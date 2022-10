Tutti i nemici di Spiderman | Hobgoblin | il supercriminale dalle mille identità

Leggi su newstv

(Di sabato 29 ottobre 2022)di. Torna la nostra speciale serie dedicata ai grandidell’arrampicamuri. Oggi parliamo di, personaggioe segreti., un supereroe davvero amatissimo per la sua diversità rispetto a tanti altri. Ma anche per una varietà diche è chiamato ad affrontare, abbastanza inusuale per chi dotato di superpoteri. Oggi andremo alla scoperta dell’, un villain oscuro,e pieno di segreti. E, dimenticavamo, temibile.contro(Web source)Le...