Tu si que vales 2022 | le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tu si que: le, i concorrenti e gli, 29 ottobre Questa sera, sabato 29 ottobre, alle ore 21,25 va in onda lanuova edizione di Tu si que, lo storico show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. In giuria oltre a Maria De Filippi troviamo confermatissimi Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Con loro Sabrina Ferilli a capogiuria popolare e il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione, affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile, talentuosissima ballerina che anche questa stagione fa parte del corpo di ...

Ritorna questa sera Tú sí2022 , con una settima puntata ricca di eventi interessanti, dalle ore 21:25 . Il celebre show che mette alla prova i talenti dell'Italia, arrivato alla sua nona edizione , portando le ...... in onda dalle 20.35 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2 Sapiens - Un solo pianeta (programma divulgativo), in onda dalle 21.45 su Rai 3 Tu Si(talent show), in ...Ritorna questa sera Tú sí que vales 2022, con una settima puntata ricca di eventi interessanti. Il celebre show che mette alla prova i talenti dell’Italia ...Tina Cipollari, star di Uomini e donne, fa incursione nello studio di Tu si que vales e perde subito la pazienza ...