TS – 10° posto nel ranking Uefa!

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022-10-29 12:28:00 Arrivano conferme da TS: Sono tanti gli aspetti positivi che la Juventus si porta dietro dal pari casalingo contro il Lione, campione in carica della Champions League. A partire da quel pizzico di rammarico che nessuno, dal Montemurro a ogni giocatrice, ha tentato di nascondere al termine di una gara che si poteva vincere, con un po’ di continuità e di precisione nei passaggi in più. Perché se non si è soddisfatti dopo un pari contro la squadra più forte del mondo beh, significa che di passi avanti, in quanto soprattutto a mentalità, se ne sono compiuti molti, grazie a un lavoro che punta a posizionare sempre più in alto l’asticella dell’ambizione e della consapevolezza. Intanto, però, la gara di Champions di giovedì ha portato con sé un passo avanti importante, soprattutto se analizzato in senso ampio: la Juventus, infatti, è salita al decimo ...