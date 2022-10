Truffano 84enne per 1000 euro | i Carabinieri smascherano i tre nel Napoletano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutounaper. Ifinto corriere e i complici, 3 le denunce. La telefonata aiè arrivata quando sembrava ormai troppo tardi. Per unadi Cicciano quasi imbarazzo nel raccontare quello che le era accaduto. La solita chiamata del finto nipote che le chiedeva di accettare un pacco che le sarebbe stato consegnato poco dopo. E in più la cortesia di anticipareper quell’oggetto acquistato online. Soldi che ovviamente le avrebbe restituito in breve tempo. Tutto come da copione. La truffa riesce e l’anziana si rende conto di tutto quando il “corriere” era già lontano con il denaro. Idella ...

