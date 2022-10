Trento | si lancia con la tuta alare e si schianta contro una roccia Base jumper di 46 anni muore davanti agli amici

(Di sabato 29 ottobre 2022) Si èto con lae ha perso la vitandosiuna parete rocciosa. È successo ad Arco, in provincia di, dove un quarantaseienne si trovava insieme ad alcuniche hanno chiamato i soccorsi. Poco prima delle 13 il lancio e la vela che rimane impigliata allo spuntone di unasul versante meridionale del monte Tofino, interrompendo il volo dell’uomo. Sul posto è arrivato subito l’elisoccorso, sotto illlo dalla centrale unica di Trentino emergenza e il coordinatore dell’area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino. L’operazione di recupero della salma è stata complessa: il soccorritore è stato calato sullasu cui si èto il ...

