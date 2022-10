Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Il debutto del governo Meloni è in totale continuità con il marciume dei governi Berlusconi”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Ildi questomi pare incon ildei. Questa è una destra affaristica, non è una destra fascista. Affaristica e malaffaristica“. Così Marconel suo intervento alla nuova stagione di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha commentato l’esordio delche ha incassato la fiducia di Camera e Senato. “Questi pensano a solleticare i desideri e i più bassi istinti dell’evasione fiscale, del riciclaggio, della mafia al dettaglio, non sono partiti con la ricostituzione del partito fascista, sono partiti con l’innalzamento del tetto al contante“, ...

