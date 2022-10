Torino-Milan | rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli VIDEO

Conferenza stampa Pioli, il tecnico delparla alla vigilia del match contro il: le sue dichiarazioni Stefano Pioli, tecnico del, ha parlato in vista del match contro il. OBIETTIVO - "Il nostro obiettivo è di finire ...Domani sera contro ilper l'estremo difensore serbo ci sarà un altro test importante e molto delicato: contro una squadra forte come quella rossonera serviranno anche le sue parate al...Dare continuità alla vittoria sull’Udinese e provare finalmente a battere una big, il Torino ha questo obiettivo con i rossoneri di Stefano Pioli. L’allenatore dei granata ...Le dichiarazioni del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista del match Torino-Milan, valido per la 12a giornata ...