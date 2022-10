Torino | Linetty può essere la sorpresa contro il Milan

Calciomercato.com

. Infortunati. Ola Aina (distrazione del bicipite femorale). Squalificati. . Diffidati.. UDINESE . Infortunati. Becao (problema muscolare). Buta (frattura alla tibia). Masina (rottura ...- 12 maggio 2021, stadio Grande. Il Milan di Stefano Pioli batte i granata per 7 - 0. Risultato umiliante, mortificante, con ... Singo,, Rodriguez, Lukic, Sanabria e Vojvoda . E ... Torino, Linetty tra i preconvocati della Polonia per il Mondiale Probabili formazioni Torino Milan di Serie A, diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per Juric e Pioli verso la partita all’Olimpico.Ci sono ancora alcuni dubbi da sciogliere in casa granata in vista della partita contro il Milan in programma domenica sera alle 20,45 allo stadio Olimpico Grande Torino. In difesa, davanti ...