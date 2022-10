Torino | giovane detenuto si suicida in carcere | era stato arrestato per furto di auricolari

(Di sabato 29 ottobre 2022) Continua la strage silenziosa nelle carceri italiane. Aunsi è tolto la vita nel penitenziario Lorusso e Cutugno, due giorni dopo esserearreper ildi un paio di cuffiette bluetooth. Il 36enne Tecca Gambe, di origine africana, si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella verso le 8 di ieri mattina, poche ore dopo l’udienza di convalida, in cui il giudice aveva rinviato la decisione sul fermo. Vani i tentativi di rianimazione degli agenti della polizia penitenziaria e poi dei soccorritori accorsi nel padiglione B del. L’uomo, senza documenti, erafermato mercoledì scorso con l’accusa diaggravato e resistenza. Secondo La Stampa, il giorno successivo il giudice si era riservato di decidere se ...

Ennesimo suicidio in carcere avvenuto stavolta a Torino, dove un ragazzo di origini africane si è impiccato nella sua cella.Si aggiorna il triste bilancio dei suicidi in carcere nel nostro Paese. Il settantaduesimo dall'inizio dell'anno è quello di giovane detenuto di origine africana che si è tolto la vita nel penitenziar ...