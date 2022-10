Torino | contro il Milan out Sanabria | ci sarà ancora Pellegri dal 1?

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ilha ultimato la rifinitura e attende il match di domenica serail. Come dichiarato da Ivan Juric in conferenza stampa, sono tre gli indisponibili per la sfidai rossoneri: a quella certa di Ola Aina, fermo per una lesione al bicipite femorale sinistro, si sono aggiunte quelle di, alle prese con un problema al soleo, e Ilkhan per un affaticamento muscolare. L’assenza del centravanti sudamericano vuol dire per forza di cosedal primo minuto dopo la buona prova al Friulil’Udinese. L’infortunio di Aina invece potrebbe far ritrovare un posto da titolare a Singo, mentre sull’altra fascia ciprobabilmente Vojvoda. I ballottaggi riguardano sia il centrocampo, con il duello fra Ricci e Linetty, che ...