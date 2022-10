Tomaso Trussardi | dura la replica dell’imprenditore contro Amedeo Venza | “Improbabile gossip”

Le voci sul riavvicinamento tra Michelle Hunziker esi rincorrono ormai da settimane. La coppia inevitabilmente è al centro del gossip da quando ha deciso di separarsi dopo ben 11 anni di vita insieme, ma c'è chi spera in una ...è sbottato su Instagram. Da mesi il marito di Michelle Hunziker è al centro del gossip per via di un presunto flirt con una dama di Uomini e Donne. L'indiscrezione è arrivata dall'...Tomaso Trussardi smentisce le voci sul presunto flirt con una dama di Uomini e Donne, l’imprenditore su Instagram usa un tono piuttosto duro ...Tomaso Trussardi non ci sta. L’imprenditore bergamasco, ex marito di Michelle Hunziker, ha sempre sottolineato quanto sia importante la sua privacy tanto da essere sempre stato all’ombra del gossip ma ...