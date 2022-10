Tom Brady e Gisele Bündchen annunciano il divorzio

Il fuoriclasse dei Buccaneers e la top model brasiliana si separano dopo 13 anni. Le voci su una rottura tra i due circolavano da mesi, ora è ...Gisele Bundchen e: lui gioca, lei fa la cheerleader e il figlio Benjamin… l'ultrà - guarda L'ADDIO - E pensare che a febbraio, per celebrare il loro tredicesimo anniversario, ...Finisce dopo tredici anni la storia d’amore di una delle coppie più amate d’America: il quarterback e la top model brasiliana. I due si lasciano in buoni rapporti con una decisione che definiscono “am ...Con due storie sui rispettivi profili Instagram, la supermodella e il campione di football hanno annunziato in via ufficiale la fine del loro matrimonio: «I nostri meravigliosi bambini continueranno a ...