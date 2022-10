The Witcher 4 | Henry Cavill lascia la serie | Liam Hemsworth sarà il nuovo Geralt

(Di sabato 29 ottobre 2022) The4,fuori. ArrivaThe4 si farà, ma c’è un grande cambiamento in vista per lafantasy kolossal targata Netflix. Il colosso dello streaming ha reso noto di avere rinnovato laper una quarta stagione con una grande novità nel suo casting che farà molto discutere.Tvserial.it.

Con il rinsaldarsi dei legami fra Henry Cavill , Superman e il DC Comics Universe sono venuti improvvisamente a mancare quelli con, la popolare serie prodotta da Netflix. LEGGI - Henry Cavill non vede l'ora di interpretare un Superman "estremamente gioioso" Con un post affidato a Instagram, Henry Cavill ha rivelato ...Henry Cavill ha annunciato il suo addio ae a sostituirlo sarà Liam Hemsworth che erediterà il ruolo di Geralt di Rivia nella stagione 4 . Netflix ha confermato la notizia e i due attori hanno condiviso un post in cui commentano ...The Witcher non sarà più lo stesso e parliamo proprio della serie Netflix che negli ultimi anni ha spopolato, specialmente nei cuori dei fan. Tutti hanno apprezzato lo splendido lavoro fatto da Henry ...Netflix ha annunciato che Henry Cavill non tornerà sul set di The Witcher 4 e sarà Liam Hemsworth a interpretare Geralt, ecco le dichiarazioni dei due attori.