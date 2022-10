The Bastard Son & The Devil Himself | la serie tv su Netflix avrà una seconda stagione?

LetteraturaHorror.it

... la saga si espande, ma perde il suo fascino fuori dal comune Nel corso di una recente chiacchierata di Variety con Joe Barton, riguardo alla sua nuova serie NetflixSon &Devil ...son &devil himself - dal 28 ottobre Siamo in un mondo dove le streghe esistono: Nathan (Jay Lycurgo) è il figlio illegittimo di una di loro. E si ritrova in mezzo alla guerra tra due ... Schegge dal passato, nuova serie tv thriller horror Netflix The cast of Netflix's fantasy YA series weigh in on what's next for their characters. It’s only been a day since The Bastard Son & The Devil Himself landed on Netflix, but those who have already ...The Bastard Son & The Devil Himself spoilers follow. The Bastard Son & The Devil Himself is a bastard of a name to say out loud in full, and it's also a bastard of a show to explain as well, because ...