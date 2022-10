Tetto al contante | la procuratrice antimafia Dolci | “L’aumento alimenta il fenomeno del riciclaggio Chi ci guadagna? L’economia sommersa”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Non è un segnale positivo per la lotta alla mafia. L’obiettivo dovrebbe essere quello di limitare la circolazione del denaroche ovviamenteil”. La coordinatrice della Dda di Milano Alessandrabolla così l’idea di innalzare ilalavanza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni su proposta della Lega. “Chi ciche caratterizza il nostro Paese e che, ahimè, concorre alla voce del Pil – aggiunge lache ha partecipato alla presentazione del rapporto sulla presenza mafiosa in Lombardia realizzato da Cross e Polis – e dunque non posso certo dire di trovarmi d’accordo, prendo atto di quella che è stata la priorità di alcuni ...

- Numeri difficili per l'imminente legge di Bilancio, alla luce dei conti pubblici, ma l'emergenza per le famiglie è evidente a causa dei rincari di ampia portata, mai così dal 1984, trainati ...In arrivo anche l'innalzamento delal(dagli attuali 2mila euro si punta ad arrivare a 5mila), tema che continua ad animare il dibattito, con il presidente dell'Anticorruzione Busia ...Dopo aver incassato la fiducia delle due Camere del Parlamento, occorre ora procedere per risolvere le emergenze che assillano gli italiani, a partire dal caro bollette, mentre si allarga la polemica ...L'ex Premier: «E' giusto che chi ha votato per Fratelli d'Italia e ha premiato questa coalizione possa anche vedere un governo partire e chiamato ...