Tarantino | «Nel posto sbagliato ma facendo la cosa giusta»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimoha parlato dopo aver fermato il folle che ad Assago ha assalito diverse persone, tra cui Pablo Marì, e uccidendone una Massimoha parlato dopo aver fermato il folle che ad Assago ha assalito diverse persone, tra cui Pablo Marì, e uccidendone una. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: «Ero in cassa con mia figlia e mia moglie. A un certo punto ho iniziato a sentire urla di dolore e vedere un uomo con un coltello in mano venire verso di noi e la prima reazione è stata quella di mettermi a proteggere la mia famiglia. Ha colpito un dipendente e poi è caduto, lì ho avuto la lucidità di tirare un calcio alla mano dell’aggressore e togliergli l’arma dalla mano. Pablo Marì? Ho visto la moglie e il figlio alle casse quando era tutto finito ed erano arrivati i soccorritori. Ho sentito Galliani che mi ha aggiornato sulle ...

"Non sono un eroe, gli eroi sono altri. Io mi sono solo trovato al posto sbagliato e al momento sbagliato. Però ho fatto la cosa giusta". Massimo, ex difensore anche del Monza, dell'Inter, del Bologna e del Napoli, è colui che ha fermato e disarmato Protagonista per caso di un evento che ha scosso l'Italia intera. Massimo Tarantino non poteva immaginare che quel normale pomeriggio di metà settimana, al supermercato solo per