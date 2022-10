Corriere dello Sport

Il motivo C'entra Kvaratskhelia : sono igeorgiani venuti a Napoli in rosso, colore sulla bandiera e della nazionale, per gustarsi dal vivo le magie di Kvara. Che non tradisce: due assist e ......1700ospiti), in un Braglia sotto un sole quasi estivo, il Modena perde la sua seconda partita consecutiva. Al termine di una partita, undicesima del campionato di serie B, nervosa, con... Tanti tifosi al Maradona con la maglia rossa: svelato il mistero NAPOLI - Al Maradona, nel giorno della festa per Diego, che domani (30 ottobre) avrebbe compiuto 62 anni, il solito Napoli dà spettacolo, chiudendo il primo tempo contro il Sassuolo sul 3-0. Uno show ...La Juve viene dalla dolorosa eliminazione dalla Champions per mano del Benfica. La squadra di Schmidt ha dominato in lungo e in largo e non tragga in inganno il punteggio di 4 a 3. La ...