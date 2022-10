Tale e Quale Show | la classifica della quinta puntata e le imitazioni della sesta | Anticipazioni

(Di sabato 29 ottobre 2022): al via ieri sera il quinto appuntamento. Ecco lae ledel sesto appuntamento Ieri sera, venerdì 28 ottobre è andata in onda su RaiUno ladi. Tante esibizioni e divertimento ma anche tantonto da parte dei concorrenti del programma condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito ladel quinto appuntamento che ha visto salire sul podio Antonino Spadaccino che ha imitato Loredana Berté. Antonino Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca Elena Ballerini Claudio Lauretta Andrea Dianetti Valentina Persia Valeria Marini e Alessandra Mussolini Samira Lui Paolantoni e Cirilli È possibile rivedere la ...

... secondo illa Chiesa, già da allora, era in ritardo di 200 anni rispetto all'andamento del ...finanziari che spesso coinvolgono anche esponenti importanti della gerarchia hanno gettato un...età, infatti, all'invalido è riconosciuta la pensione di vecchiaia se ha versato almeno 20 ... L'unico motivo per ill'agevolazione può essere revocata è un miglioramento netto delle ...FOGGIA, 29/10/2022 – La quinta puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 28 ottobre su Rai Uno, ha visto sul podio Antonino che ha conquistato i giudici imitando Loredana Bertè. Nello studio “Fabr ...Antonino Spadaccino ha vinto la quinta puntata del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. E' la terza affermazione su cinque del cantante foggiano, che si era imposto nelle prime puntat ...