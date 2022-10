T-shirt del Che e canzoni di Banda Bassotti e Intillimani per il lancio del movimento dell' ex Fn Castellino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Presidio a Roma in piazza Cavour per ildel nuovodi Giuliano'Italia Libera'. L'ex leader di Forza Nuova non ha partecipato alla manifestazione ma tra i presenti c'è Pamela Testa, arrestata e poi scarcerata per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021. La Testa indossa una maglietta rossa con l'immagine di Che Guevara e la scritta Boia chi molla mentre nella piazza risuonanosimboloa sinistra, daglialla. "Perché no Che Guevara? - dice Pamela Testa - Il nostronon è legato alle vecchie logiche del '900, fascismo e comunismo sono manovre del sistema. Oggi non ci sono ideologie, non esiste ne' destra ne' sinistra, il popolo non deve ...