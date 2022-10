Succede al tuo intestino se gli aggiungi alla dieta Nessuno lo avrebbe mai detto | ma fanno benissimo!

Leggi su curiosauro

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’è una parte molto importante del nostro corpo, non per nulla viene anche definito come il nostro secondo cervello. Ma quali sono i cibi che aggiuntilostare meglio? Ci sono, infatti, degli alimenti che se aggiuntinostrapossono apportare all’dei benefici impensabili. Scopriamo quali sono. Fonte easyscienceforkidsDi seguito vi sveleremo quali sono i cibi chepensava potessero fare così bene al nostro. Per molti sarà una vera e propria sorpresa! Unpiù sano Si tratta di una scoperta sorprendente, afferma Justin Sonnenburg, professore associato di microbiologia e immunologia presso la Stanford University School of Medicine, che fornisce uno ...