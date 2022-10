Stellantis | trattativa in corso sul contratto Urso | «Un confronto nell’interesse del Paese e dell’azienda»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Torneranno a incontrarsi il 15, il 21 e il 22 novembre. E poi il 5,6,12 e 13 dicembre,, CnhI, Iveco e Ferrari con le rappresentanze sindacali di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr per il rinnovo del Ccsl, ilspecifico di livello in scadenza a fine anno. «Abbiamo presentato una piattaforma considerevole e ambiziosa», hanno sottolineato al termine del primo incontro il segretario generale Fim, Roberto Benaglia, e il segretario nazionale Fim, Ferdinando Uliano. Asserendo: «È stato unschietto»., conclusi primi incontri tra aziende e sindacati «Il Ccsl è stato, ed è, un’esperienza contrattuale importante, che ha segnato in questi anni la qualità delle relazioni industriali nei Gruppi. E che oggi è chiamato, attraverso il suo rinnovo, a tracciare la strada per il futuro in tempi di ...