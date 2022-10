Stati Uniti | 69enne libero dopo 38 anni di carcere | era innocente

Notizie Geopolitiche

Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón ha definito la vicenda come una 'terribile ingiustizia'. 'Il sistema giudiziario non è perfetto. Quando veniamo a conoscenza di ...di Flavio Vanetti La stella dei Brooklyn Nets su Twitter condivide una pellicola intrisa di cliché razzisti. Proteste e reazioni sdegnate negliper il campione no vax, parte di una tribù Sioux e oppositore di Trump. Sempre controcorrente Kyrie Irving, talento dei Brooklyn Nets e in assoluto uno dei giocatori più forti della Nba, è ... Libano. Approvato l’accordo sul confine marittimo con Israele mediato dagli Stati Uniti Negli Stati Uniti, precisamente in California, un 69enne afroamericano, Maurice Hastings, è stato liberato dopo aver trascorso 38 anni in prigione per un delitto che non aveva commesso. La sua condann ...Paul Pelosi, il marito 82enne della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è stato aggredito con un martello, riportando diverse ferite, lividi e lesioni. Lo hanno dichiarato due person ...