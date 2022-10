Stasera torna l' ora solare | bolletta-salasso | quanto si poteva risparmiare

(Di sabato 29 ottobre 2022) Se il meteo finora ci sta graziando, l'orapotrebbe condannare. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre le lancetta dell'orologio si sposteranno indietro di un'ora. Risultato: si guadagneranno 60 minuti di sonno (per un giorno) ma durante la giornata il buio scenderà con un'ora di anticipo. E se per ora, nonostante l'autunno ormai inoltrato, il clima mite potrà garantire termosifoni spenti o al minimo ancora per qualche settimana, di sicuro occorrerà accendere di più la luce in casa. Con riflessi pesanti sulla, già travolta dal caro-energia legato alla crisi (e alla speculazione finanziaria) dei combustibili fossili e alla guerra in Ucraina. Proprio in vista dei consumi, molti chiedevano un correttivo: così come sono state posticipate le accensioni dei sistemi di riscaldamento centralizzati negli uffici pubblici ...

SanremoNews.it

Questa notte, come accade sempre nell'ultimo weekend di ottobre,l'ora solare. Il sole sorgerà prima al mattino, ma la sera farà buio molto prima, in altre ...sará opportuno un controllo ...il fascino della sfida tra due città come Ravenna e Cuneo che, in un periodo che abbraccia gli anni Novanta e il primo decennio del Duemila, hanno vissuto lunghi momenti di gloria ed hanno ... Stanotte torna l'ora solare: stasera o alle 3 ricordatevi di mettere le lancette indietro di un'ora Un giorno in pretura il caso di stasera sabato 29 ottobre 2022 la vicenda della morte di Ilenia Fabbri uccisa da un sicario ...Tale e Quale Show 2022 torna stasera 28 ottobre su Rai1, come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della quinta puntata. Tale e Quale Show 2022 torna in TV stasera 28 ottobre su Ra ...