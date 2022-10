Stankovic sorprende tutti | lo ha detto sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) L’Inter in serata ha battuto la Sampdoria di Dejanper 3-0. Un risultato che certifica la crescita della squadra nerazzurra e il momento complicato per i blucerchiati, anche se la sfida era quasi proibitiva. Ad analizzare la sfida è stato lo stessoai microfoni di SkySport, non perdendo occasione di elogiare ilche, secondo il tecnico, è da prendere da esempio per la crescita del calcio italiano anche in campo internazionale. Di seguito, quanto evidenziato: “Ho fatto solo quattro partite e con avversari diversi, ma nel calcio italiano c’è troppo gap. Non sono qui a giudicare ma c’è un gap diretto nel calcio italiano. In Europa vediamogli altri campionati, possiamo crescere e ilne è una dimostrazione. Sono modi diversi di giocare tra Inter, Milan e ...