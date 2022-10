Sposa arrestata il giorno delle nozze | ma era un errore

(Di sabato 29 ottobre 2022) Unadi 42 anni attendeva con trepidazione ildel suo matrimonio, ma finirà per ricordarsi quel momento per un motivo tutt’altro che positivo. Proprio poco prima del momento in cui avrebbe dovuto pronunciare il fatidico sono infatti intervenuti in Comune i Carabinieri con un obiettivo ben preciso: arrestarla. L’episodio è avvenuto a Seveso, in provincia di Monza. Il rito civile è stato così inevitabilmente interrotto dall’irruzione degli agenti, che sono stati costretti a notificare alla diretta interessata l’accusa che le veniva rivolta: spaccio di stupefacenti. L’ordine di carcerazione ai danni dellaera stato trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale brianzolo per una sentenza passata in giudicato, nonostante ci fosse stato il ricorso in appello. La diretta interessata, incredula per quello che stava accadendo, ...

