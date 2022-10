Speciale Tg1 “Strappi” di Alessandro Gaeta | le anticipazioni

(Di sabato 29 ottobre 2022) Benvenuti a Nicotera, provincia di Vibo Valentia, dove inizia la litoranea che conduce a località di mare spettacolari come Capo Vaticano e Tropea ma che è anche il capoluogo della cosca Mancuso, una consorteria mafiosa potentissima che da questo piccolo paese calabrese dipana la sua rete criminale che avvolge non solo Sudamerica e Nord Europa, punto di partenza e di arrivo del flusso principale del traffico di cocaina ma che gode di solide complicità e appoggi a Roma e a Milano. “”, loTg1 diin onda domenica 30 ottobre alle 23.40 su Rai 1, racconta cosa accade nella terra dei Mancuso, dove si può morire carbonizzati o “suicidati” per un piccolo debito di 130 euro o per una parola di troppo detta ai carabinieri, dove non si riesce a fare impresa senza subire le imposizioni della cosca ...

leggo.it

' STRAPPI', lodi Alessandro Gaeta in onda domenica 30 ottobre alle 23.40 su Rai1, racconta cosa accade nella terra dei Mancuso, dove si può morire carbonizzati o 'suicidati' per un ......momento cult "Ci giochiamo - prosegue Insinna - non la partita dell'Eredità ma il lancio del. ... Domenica 31 andrà in onda una puntatadel game show A partecipare al programma saranno ... “Strappi”, lo Speciale Tg1 tra le cosche calabresi Benvenuti a Nicotera, provincia di Vibo Valentia, dove inizia la litoranea che conduce a località di mare spettacolari come Capo Vaticano e Tropea ma che è anche il capoluogo ...(Adnkronos) - Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani: RAI 1 08:00 TG1 08:20 TG1 Dialogo 08:30 UnoMattina in famiglia 09:00 TG1 L.I.S. 09:05 Speciale TG1 - Il Giuramento 11:25 Il Provincia ...