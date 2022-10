(Di sabato 29 ottobre 2022) Nel post-partita di Napoli-Sassuolo, Lucianoparla in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato: Terziniregisti che avanzano?“Mario Rui è un professore con la palla tra i piedi per le scelte che fa e lo è anche nel trovare le posizioni che creano problemi agli avversari. Quando passa la palla al compagno è preciso. Anche Diha tutte questee ha due gambe importanti oltre a essere forte di testa. È stato fatto per essereperché ha una disponibilità e un interesse al gruppo e ai risultati, inoltre sa gestire determinate situazioni anche nello spogliatoio. È l’erede perfetto di un exbaly”. Osimhen leader della squadra?“Sta facendo passi in avanti con buoni margini di miglioramento. Nel ...

Spazio Napoli

Napoli,esalta Mario Rui e Di. Napoli,attacca la stampa . Napoli,trova gli errori commessi.usa come sempre però bastone e carota. Da incontentabile ...... con la veloce transizione azzurra che porta al cross di Die alla rete di Osimhen, lucido a battere Consigli in seguito alla spizzata di Kvaratskhelia. Gli uomini disono padroni ... Spalletti: “Di Lorenzo ha le stesse qualità di un ex capitano come Kouli” Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa ... Gioca dove uno sta andando, non dove uno è e questo fa la differenza. Di Lorenzo sa fare tutto, è forte di testa e di piede e come disponibilità ...NAPOLI SASSUOLO – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Sassuolo. Spalletti: “Mario Rui un professore, Di Lorenzo sa fare tutto! Concesso troppo” “Mario Rui ...