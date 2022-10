Spal-Sudtirol | le formazioni ufficiali | coppia Moncini-La Mantia per De Rossi

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): Alfonso; Celia, Meccariello, Peda; Dickmann, Murgia, Esposito, Tripaldelli; Maistro; Moncini, La Mantia.(4 - 4 - 2): Poluzzi; Zaro, Curto, Masiello, D'Orazio; De Col, ...Dopo lo 0 - 0 nell'anticipo del venerdì tra Bari e Ternana, oggi pomeriggio in programma 8 partite. Frosinone in trasferta a Cosenza, la Reggina a Cagliari. Ostacoloper ladi De Rossi, il Parma ospita il Como. Benevento - Pisa, Venezia - Ascoli, Modena - Palermo le altre gare delle ore 14 - . Alle 16.15 il Genoa ospita il Brescia. Tutto in diretta ... SPAL-SudTirol, i convocati di De Rossi: torna Zuculini, Ancora out, Arena, Varnier e Proia La prima in casa di Daniele De Rossi è andata alla grande e ora l'allenatore si aspetta qualcosa di simile a un bis per far risalire ulteriormente la SPAL in una classifica ancora piuttosto corta. Con ...