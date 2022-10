Sotto i vestiti o in bella vista | ecco quale comprare e come indossarlo questa stagione

Leggi su amica

(Di sabato 29 ottobre 2022) Scegliere il reggiseno perfetto non è affatto semplice. Trovare infatti l’equilibrio ideale tra la misura della circonferenza toracica e la coppa reggiseno può essere più complicato di quanto si pensi, oltre a far nascere un sacco di dubbi. Se ogni donna è diversa dalle altre lo stesso vale anche per il suo seno. Parlando di forma, dimensioni ed esigenze personali le possibilità e le variabili sono praticamente infinite. È naturale quindi chiedersi se esistano delle regole precise e dei trucchetti per facilitare quest’impresa. Lo abbiamo chiesto a Giorgia Fuini, Responsabile Stile Intimissimi per il settore donna.