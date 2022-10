Sosta Mondiale | il programma del Milan | dieci giorni a Dubai e amichevoli

La Partita è una. Ne mancano solo cinque alla, ma in città, ormai da qualche giorno, si parla di quella e basta. Occhio al calendario giallorosso. Si ricomincia, dopo Helsinki , lunedì sera. Non è però la prossima e nemmeno la ...Fase cruciale per capire se possa tornare a disposizione prima delladel. Giovedì 10 novembre Lazio - Monza e domenica 13 Juventus - Lazio sono le due partite messe nel mirino. Il ...(Fanpage.it) Una giovane pittima, uccello migratorio della specie che compie il tragitto più lungo senza effettuare soste, ha segnato un nuovo record mondiale per il più lungo volo non-stop di ...Il programma del Milan in vista della prossima sosta per i Mondiali, visto che il campionato si ... non lontano dal Qatar e dalle partite decisive del Mondiale. Ritiro pieno di impegni per il Milan: ...