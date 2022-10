Sondaggi | Fdi sfiora il 30% | alto gradimento per Meloni | ma la scelta dei ministri non convince

Leggi su open.online

(Di sabato 29 ottobre 2022) Se il governo Draghi, tra emergenza pandemica ed esigenza di “unità nazionale”, aveva sospeso per un po’ la conflittualità tra i partiti, Giorgiaattira inevitabilmente opinioni più polarizzate. Lo scrive Nando Pagnoncelli, numero uno di Ipsos, che sulle colonne del Corriere della Sera rende noti i dati più aggiornati sul nuovo esecutivo. Rispetto al quale, i giudizi positivi prevalgono di poco su quelli negativi per il neonato esecutivo (42% contro 40%) e in misura superiore per la premier (44% contro 38%). Secondo le opinioni raccolte dopo il discorso programmatico alle camere di, l’indice dinei suoi confronti risulta pari a 54, per il suo governo si attesta a 51.risulta superare le aspettative al di fuori del suo elettorato di riferimento, ottenendo un giudizio positivo ...