Sky Sport | Serie A 2022 23 12a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 29 - 30 - 31 Ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tra sabato 29 e lunedì 31, appuntamento con la dodicesimadella stagione/2023 dellaA TIM. Sabato a Milano è tempo di Inter-Sampdoria, dalle 20.45 su SkyUno, SkyCalcio Sky251, Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica alle 12.30 con Empoli-Atalanta, su SkyCalcio, Sky251...

Sky Sport

Interviste Tennis Andreas Seppi, nei giorni del suo addio al tennis giocato, è stato ospite di24: 'Sì, potevo vincere qualche titolo in più e avere un best ranking migliore. Ma non ho rimpianti'. Andreas Seppi a24 Andreas Seppi è stato ospite, nella mattinata di sabato, di ...Il match sarà visibile anche sucanale 251 e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv. Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend su Sky Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, 'Bene ma non benisssimo': gli errori più divertenti sui parquet della lega. VIDEO ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, DeMar DeRozan fa 20.000 punti in carriera: a festeggiarlo è coach Popovich. VIDEO ...