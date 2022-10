“Si vede | hai il segno…” GF Vip | imbarazzo alle stelle per Antonino dopo la notte ‘hot’ al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Sempre più evidente la complicità al GF Vip traSpinalbese e Giaele De Donà. Lei, che è sposata, ha dichiarato in più occasioni il suo interesse nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez. Lui sta al gioco e spesso è stato lui a cercare le attenzioni della De Donà, ma durante le dirette ha sempre negato, o meglio finto indifferenza. Durante l’ultima puntata la ragazza ha provato a far capire adSpinalbese che avrebbe voluto il suo sostegno mentre dallo studio la accusavano di essere sempre lei a cercare lui. “Mi sono sentita attaccata da 5 persone, avrei voluto che un amico mi difendesse. A me non interessa avere una storia con te, ho un marito fuori”, ha detto. Ma l’ex di Belen dal canto suo ha spiegato di non essere interessato a lei, anche se “ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. ...