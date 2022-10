Shelley Duvall nel cast di The Forest Hills | ecco la prima foto del ritorno dell' attrice

Leggi su movieplayer

(Di sabato 29 ottobre 2022), star di Shining, tornerà sul grande schermo con il film The, di cui è stata condivisa laufficiale., la star di Shining, tornerà sul grande schermo dopo 20 anni, in occasione'horror-thriller The, di cui è stata condivisa laufficiale. Il progetto sarà scritto e diretto da Scott Goldberg ed è il primo progetto in cui apparirà l'dopo che aveva annunciato il suo ritiro dal mondoo spettacolo nel 2002, dopo aver fatto parte dela commedia Manna from Heaven. Nel film The...