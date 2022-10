Sgarbi su Remigi | “I vecchi vanno perdonati | lo difenderò contro tutti” | La Morlacchi chiede silenzio

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 29 ottobre 2022) È ufficiale la sospensione di Memodalla Rai a causa della palpatina a Jessica. Lei lo accusa, lui continua a difendersi. Il fatto è successo Venerdì scorso in diretta tv a ‘Oggi è un altro giorno’, il programma Rai condotto da Serena Bortone. Anche il famoso tg satirico ‘Striscia la Notizia’ ne ha parlato, burlando il musicista per il suo gesto un po’ farfallone. Non sembrava un fatto troppo grave, eppuresi è trovato in una vera e propria tempesta che lo ha spazzato via in un sol colpo. Il video che riprende la scena è anche diventato virale su internet: mentre la Bortone è ripresa in primo piano, sullo sfondo si vedono i due colleghi fianco a fianco. La mano dell’84enne va a stringere la spalla della ex cantante dei ‘Gazosa’, poi scende troppo in basso e arriva a dare una palpatina al ...