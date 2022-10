TGCOM

Nel quartiere di Itaewon si erano ammassate oltre 100mila persone. Le cause della tragedia ancora da accertare. Diverse decine le chiamate al numero di emergenza. Un centinaio i feriti. Gli ...Una vera e proprianella notte che doveva celebrare il ritorno alla normalità. Per la prima festa senza ... a Itaewon, a. L'occasione era quella della festa di Halloween, qui anticipata di ... Seul, strage durante party di Halloween: almeno 120 morti e 100 feriti nella calca Il sindaco della capitale sudcoreana, Oh Se-hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della strage. Il capo di Stato ha, invece, presieduto una riunione d'emergenza per ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 120 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...